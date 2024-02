Tiro con l’arco, Europei Indoor Varazdin 2024: nove medaglie per le squadre azzurre. D’argento i due team olimpici

In attesa delle prove individuali in programma sabato, arrivano 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi per l’Italia nella penultima giornata di gare agli Europei indoor di tiro con l’arco in corso a Varazdin. In Croazia ben nove medaglie totali per i nostri nelle prove a squadre. L’Italia maschile dell’olimpico – composta da Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Matteo Borsani – si ferma in finale per l’oro contro l’Ucraina di Kozhokar, Ruban e Usach battuta 5-3. Gli azzurri partono bene vincendo il primo parziale 59-57, ma poi vengono rimontati dagli avversari che si prendono le successive volée 58-57 e 59-58, e infine chiudono il match pareggiando con il “10” all’ultima frecce il quarto parziale 58-58. Sconfita in finale contro l’Ucraina anche per la squadra femminile formata da Lucilla Boari, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli, che si arrende 5-1 contro il team di Hayp, Pavlova e Tretiakova.

Nel compound femminile Andrea Nicole Moccia, Elisa Roner e Marcella Tonioli si arrendono nella sfida per l’oro alla Gran Bretagna allo shoot off. Bronzo invece per Marco Bruno, Valerio Della Stua e Michea Godano che battono il Portogallo 236-230. Due ori arrivano dall’arco nudo, dove prosegue il dominio azzurro. Cinzia Noziglia, Fabia Rovatti e Alessandra Bigogno vincono il titolo europeo spazzando via la Romania di Bacin, Mogos e Topliceanu con il risultato di 6-0. In campo maschile Giuseppe Seimandi, Simone Barbieri e Valter Basteri superano con lo stesso punteggio i padroni di casa della Croazia. L’altro oro è arriva dagli Junior del compound Fabrizio Aloisi, Lorenzo Gubbini e Andrea Marchetti, anche loro impegnati con la Croazia e vincenti 233-227. Vince il bronzo il terzetto femminile Junior Martina Del Duca, Giulia Di Nardo e Martina Serafini, sempre sulla Croazia 232-224.