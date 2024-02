Spagna, Tebas: “Florentino Perez non mi parla da 3 anni, ma felice dei successi del Real. Mbappé al 99% è loro”

“Il problema non è il Real Madrid, ma il suo presidente Florentino Pérez e la sua visione. Ogni giorno a sempre più i tifosi del Real mon piace la linea della Superlega. Il format che ha presentato A22 attacca due valori essenziali del modello sportivo europeo: solidarietà e meritocrazia”. Affronta varie tematiche Javier Tebas, presidente della Liga, in una lunga intervista rilasciata all’Equipe, soffermandosi come prima cosa sulla Superlega, ma aggiungendo molto altro sul Real Madrid. “È un club in una situazione economica ottimale, perché presidente e direttore generale sono ottimi dirigenti, solo che diventano pessimi quando vogliono organizzare nuove competizioni. Mbappé? Non so se ha già firmato, ma al 99% c’è la possibilità che arrivi al Real. Una grande notizia per loro e per il calcio spagnolo avere uno dei migliori giocatori al mondo”. “Florentino non mi parla da tre anni ma sono felice che abbiano ingaggiato Mbappé e che il Real Madrid stia facendo questo tipo di acquisti per costruire una squadra di questa statura”, conclude.