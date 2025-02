Inizia una nuova settimana nel circuito ATP, che si divide tra Acapulco, Santiago e Dubai. Protagonisti in tutti e tre i tornei anche i giocatori italiani, attesi dai rispettivi match di primo turno. Decisamente complicati gli appuntamenti in Messico di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che sul cemento di Acapulco devono subito vedersela con due importanti teste di serie. Il romano affronta infatti Ben Shelton, numero 5 del seeding e capace di tutto sui campi veloci. Anche alla luce dei recenti risultati dell’azzurro classe 2022, lo statunitense parte sicuramente con i favori del pronostico. Cobolli ha però dalla sua i due precedenti, vinti entrambi lo scorso anno sulla terra di Ginevra e sul cemento di Washington. Sicuramente si tratta di un match che potrebbe regalare divertimento e spettacolo.

Ancora più proibitivo sulla carta l’impegno di Arnaldi, che se la dovrà vedere con la testa di serie numero uno Alexander Zverev per quello che sarà un inedito assoluto. Il tedesco è però reduce dall’eliminazione nei quarti di Rio de Janeiro per mano del numero 86 ATP Comesana, capace di recuperare dall’1-4 nel terzo set. Per Zverev inoltre potrebbe esserci l’incognita del passaggio di superficie, con Arnaldi che invece ha sicuramente lanciato segnali incoraggianti con i quarti di finale raggiunti a Dallas e poi con la semifinale di Delray Beach.

Tra gli altri incontri di primo turno attesi in Messico spiccano anche le partite di Casper Ruud e Holger Rune, per i quali rispettivamente sono in programma le sfide al francese Rinderknech (norvegese avanti 2-0 nei precedenti) e allo spagnolo Carballes Baena, che ha vinto due dei tre precedenti match giocati contro il danese.

Rimanendo in America, ma spostandosi in Cile, ecco che Luciano Darderi si appresta all’esordio sulla terra rossa di Santiago. L’azzurro di origini argentine ha ceduto a Francisco Cerundolo negli ottavi di Rio de Janeiro, continuando invece il cammino fino in semifinale nel tabellone di doppio insieme all’altro argentino Navone. Per lui adesso c’è il portoghese Jaime Faria, un avversario sicuramente da prendere con le molle. Il lusitano si è spinto fino ai quarti di finale a Rio, dopo aver battuto anche Munar. Il primo ingresso in carriera nella top-100 potrebbe dare entusiasmo a Faria, con Darderi che dovrà quindi stare molto attento.

In Medio Oriente è invece al via il 500 di Dubai, che segue subito il torneo di Doha. Lorenzo Sonego inizia il suo cammino negli Emirati contro un avversario “nobile” come Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone. In palio c’è un secondo turno contro uno tra Evans e Khachanov. I tre precedenti, due datati 2021 e uno 2023, sorridono tutti al greco che però non sta certo attraversando il miglior periodo della carriera. L’eliminazione al primo turno degli Australian Open ha infatti aperto una stagione poi proseguita con la sconfitta nei quarti di Rotterdam per mano dell’azzurro Bellucci e soprattutto con la beffa del ko a Doha contro un Medjedovic evidentemente infortunato. Per Sonego quindi un’occasione da sfruttare, con il torinese che è reduce dai quarti di finale raggiunti a Marsiglia.

Impegno anche per il doppio di Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che tornano in campo ma dovranno vedersela contro una coppia davvero pericolosa e imprevedibile come quella composta dai russi Karen Khachanov e Andrey Rublev, reduce dal titolo vinto in singolare a Doha.

Per quanto riguarda il circuito WTA, l’unica italiana impegnata è Elisabetta Cocciaretto. Anche per lei è tempo di Messico, con il primo turno di Merida che le propone la sfida alla polacca Magda Linette. I precedenti sono sull’1-1, con Linette che ha vinto l’ultimo incontro a Madrid lo scorso anno.

Atp Dubai 2025, programma e ordine di gioco lunedì 24 febbraio (orari italiani)

Campo Centrale, ore 11:00

Popyrin vs (WC) Habib

Non prima delle 13:00

(WC) Evans vs Khachanov

Non prima delle 15:30

(4) Tsitsipas vs Sonego

Mpetshi Perricard vs Zhang

Campo 1, ore 11:00

Marozsan vs Bautista Agut

(WC) Dougaz vs Bergs

Quarto match: Khachanov/Rublev vs Vavassori/Bolelli

Atp Santiago 2025, programma e ordine di gioco lunedì 24 febbraio (orari italiani)

Court Jaime Fillol, ore 18:00

Hanfmann vs Diaz Acosta

(WC) Buse vs Djere

Non prima delle 24:00

(WC) Garin vs Ficovich

Campo 1, ore 18:00

Non prima delle 23:00

(Q) Heide vs Seyboth Wild