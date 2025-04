L’Italia del compound firma una buona performance nella prima tappa di Coppa del Mondo in Florida. La coppia composta da Michea Godano ed Elisa Roner ottiene la qualificazione per la finale del bronzo, dove incontrerà la Slovenia. Il duo azzurro ha iniziato il proprio cammino battendo per 152-148 il Brasile, per poi superare il Guatemala per 157-153 e raggiungere così la semifinale. Qui, Godano e Roner incontrano Taipei in una sfida equilibrata. Il duello si protende fino allo shoot off, che termina con tutte le frecce sul 10. Gli avversari sono però riusciti ad avvicinarsi maggiormente al centro e così l’Italia viene fermata per 156-156 (20-20*). Gli azzurri sono ora chiamati a tornare in campo sabato 12 aprile alle 17:15, per incontrare gli sloveni Ellison e Jevsnik.

Gli azzurri del ricurvo

Niente da fare per Roberta Di Francesco e Matteo Borsani, giovane coppia impegnata nell’arco ricurvo. I due arcieri della Nazionale si sono fermati agli ottavi di finale, perdendo contro l’India per 5-1. Nelle eliminatorie individuali lo stesso Borsani si è spinto fino ai quarti, battendo 6-2 il messicano Flores, 6-4 lo spagnolo Merida Gonzalez e 6-2 l’indonesiano Salsabilla. L’azzurro è stato battuto dalla testa di serie numero 2, il tedesco Unruh con il risultato di 6-0. Subito eliminati Mauro Nespoli, battuto dall’arciere di Taipei Tang (6-0), e Federico Musolesi sconfitto dal polacco Kupczak 6-2. Nel tabellone femminile si ferma ai sedicesimi di finale il cammino di Chiara Rebagliati che, dopo aver battuto 6-2 la turca Tarakci, perde con la numero due del tabellone, la cinese Zu 7-3. Niente da fare per Vanessa Landi, battuta 6-2 dall’altra cinese Li dopo il 6-0 inflitto alla statunitense Mucini. Corsa finita anche per Roberta Di Francesco che batte la turca Gokkir ma viene superata dall’americana Kaufhold 7-3.