Si chiude con una sconfitta e il penultimo posto la stagione in Eurolega della Virtus Bologna. La Segafredo subisce a Barcellona il passo falso numero 25 (a fronte di 9 vittorie) con il punteggio di 91-87 in una serata ricca di rimpianti. Successo prezioso per i blaugrana, che accedono così ai playoff grazie al quinto posto in classifica davanti all’Anadolu Efes. Questa la classifica finale: (1) Olympiacos, (2) Fenerbahce, (3) Panathinaikos, (4) Monaco, (5) Barcellona, (6) Efes, (7) Real Madrid, (8) Paris, (9) Bayern Monaco, (10) Stella Rossa, (11) Olimpia Milano, (12) Partizan, (13) Zalgiris, (14) Baskonia, (15) Villeurbanne, (16) Maccabi, (17) Virtus Bologna, (18) Alba Berlino.

Sono sei i giocatori in doppia cifra per il Barcellona. Punter è il top scorer con 20 punti (e un 4/5 dall’arco), otto in più di Anderson. Bene anche Satoransky (11), che aggiunge cinque rimbalzi e nove assist. Bel contributo da parte di Brizuela (10 con 6 assist), Parker (10) e Parra (10). Niente doppia cifra per Hernangomez, che si prende comunque la scena in diciannove minuti grazie a 9 punti e 7 rimbalzi. Il 5-0 inaugurale non promette nulla di buono per la Virtus, che rimonta e si prende il primo vantaggio (9-10), prima di sbandare nel finale di quarto, chiuso sul -7 con una tripla di Punter. Il massimo vantaggio diventa di +12 ad inizio secondo quarto, ma la reazione degli ospiti c’è, con Shengelia che sfonda il muro dei 3.500 punti in Eurolega. All’intervallo il distacco è di +7.

Al rientro Virtus prova subito a spingere sull’acceleratore, in un terzo quarto caratterizzato da una forte confidenza con la tripla sia da una parte che dall’altra (62% per i padroni di casa, 45% per gli uomini di Ivanovic): Clyburn apre, Punter risponde con la stessa moneta aggiungendo un libero aggiuntivo. Poi ancora Clyburn e Satoransky (entrambi due volte a segno dall’arco prima del 30′). Quindi si iscrivono al party da tre anche Holiday, Polonara e Vesely. Al 30′ il punteggio recita 71-65. Tutto è in bilico, anzi la Virtus completa la rimonta portandosi anche a +5. Lo spavento scuote i blaugrana, che si affida a Parra e Parker, decisivi negli ultimi istanti fino al definitivo 91-87. Nel tabellino finale spiccano i 17 punti di Shengelia e i 16 di Holiday, uno in più di Clyburn, che realizza cinque triple su nove tentate. Pesa il numero delle palle perse: ben 16, sette delle quali nel primo quarto.