Tiro con l’arco, World Cup Shangai 2023: Elisa Roner eliminata ai quarti di finale

Dopo lo show di Antalya Elisa Roner va a un passo dalla semifinale anche a Shanghai dove si sta svolgendo la seconda tappa di World Cup. Sulla linea di tiro cinese l’azzurra viene sconfitta solamente allo shoot off dalla coreana Cho ai quarti di finale. Eliminati nei turni precedenti tutti gli altri compoundisti della Nazionale e nella notte italiana non vanno oltre agli ottavi di finale le squadre del ricurvo. Sfiora la semifinale Elisa Roner, l’azzurra di bronzo alla prima tappa di Antalya, si ferma solo ai quarti allo shoot off battuta dalla coreana Cho 144-144 (10-9) mentre in precedenza aveva battuto la turca Burun 142-137 e la messicana Hernandez Jeon 146-145. Esce di scena al secondo turno Marcella Tonioli che prima batte 142-138 l’arciera di Taipei Hsu e poi perde 146-141 con l’indiana Vennam. Eliminata al primo turno Irene Franchini sconfitta alla freccia di spareggio 143-143 (10-) dall’atleta di Singapore Loh. Tra gli uomini perde al secondo turno Leonardo Costantino 149-143 con l’iraniano Palizban dopo il successo 145-144 con l’austriaco Wiener. Fuori al primo scontro Marco Bruno, battuto 149-146 dal francese Boulch ed Elia Fregnan sconfitto 147-145 dall’arciere della Malesia Lee.I risultati del ricurvo – Termina agli ottavi di finale la corsa delle squadre azzurre dell’arco olimpico. Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Alessandro Paoli perdono 6-2 contro la Turchia (Akkoyun, Gazoz, Yildirmis) mentre Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati si arrendono al Messico (Roman, Ruiz, Valencia) sempre con il risultato di 6-2. Domani il programma prevede le eliminatori dei mixed team sia del ricurvo che del compound e le elimnatorie dell’arco olimpico fino ai quarti di finale con 7 arcieri azzurri ancora in gara.