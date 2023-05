Internazionali d’Italia 2023, Gualtieri: “Al Foro la pioggia è stata gestita bene”

“Far girare una macchina così complessa come gli Internazionali di Roma nonostante la variabile pioggia è stata un successo. Per fortuna qui i problemi sono stati gestibili, in altre parti del Paese l’emergenza pioggia ci ricorda con conseguenze drammatiche la realtà dei cambiamenti climatici”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il panel ‘Vita da campioni’ tenutasi al Foro Italico. “Emergenza idrica a Roma? Stiamo facendo un lavoro di rifacimento e potenziamento del sistema idrico”, aggiunge.