Napoli, De Laurentiis: “Oggi si parla del Trentino, se mi chiedete altro mi alzo e me ne vado”

“Siamo qui per parlare del prossimo ritiro, non mi sottoponete domande che fuoriescono dal discorso del ritiro, di calcio parleremo più in là, non c’è bisogno di parlare oggi. Abbiamo una partita importante contro l’Inter, oggi si parla del Trentino. Se mi chiedete altre cose mi alzo e me ne vado”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa sul ritiro di Dimaro, fermando sul nascere le possibili domande legate al futuro di Spalletti o Giuntoli.