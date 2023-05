Tiro con l’arco, CdM Shanghai 2023: Fregnan e Roner i migliori azzurri in qualifica

A Shanghai è partita la seconda tappa di World Cup di tiro con l’arco, con le frecce di qualifica dei compound. In testa alla classifica maschile c’è il sudcoreano Kim Jonho con 709 punti, davanti al danese Fullerton e allo slovacco Bosansky, quest’ultimo vincitore della prima tapap di Antalya. Il migliore degli azzurri è Elia Fregnan che si piazza diciottesimo con 696 punti, quarantaduesima posizione per Marco Bruno e cinquantaseiesima per Leonardo Costantino. Nel primo turno del tabellone Costantino se la vedrà con il numero nove Nico Wiener, Bruno sfiderà il francese Jean Philippe Boulch mentre Fregnan si troverà di fronte Lee Kin Lip.

Doppietta coreana in cima alla graduatoria al femminile con Oh Yoohyun prima a quota 700 punti e Song Yu Soon seconda a 698, terza posizione per la turca Hazal Burun. Per le azzurre quattordicesimo posto con 689 punti per Elisa Roner, Marcella Tonioli è alla posizione ventisette con 683 e Irene Franchini è trentesima con 679. I risultati della qualifica permettono a Roner di entrare in tabellone direttamente al secondo turno, mentre al primo Franchini e Tonioli affronteranno rispettivamente l’indonesiana Loh Tze Chieh Contessa e l’arciera di Taipei Yen-Hua Hsu.

Nella gara a squadre il terzetto azzurro si piazza all’undicesimo posto con 2063 punti, davanti a tutti c’è la Corea del Sud con 2110, seconda la Danimarca (2097) e terza la Turchia (2087). Gli azzurri agli ottavi di finale se la vedranno con la Francia (Boulch, Girard, Gontier). Settima invece l’Italia femminile con 2051 punti, al primo posto c’è sempre la Corea del Sud (2088) davanti a Messico (2070) e India (2069). Franchini, Roner e Tonioli se la vedranno agli ottavi con il Kazakistan (Lyan, Yunussova, Zhexebinova).

Infine, nel mixed team Roner e Fragnan raggiungono la settima posizione con 1385 punti in un classifica che vede al primo posto la Corea del Sud (1409), al secondo la Malesia (1395) e al terzo la Turchia (1395).