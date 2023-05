Haaland e lo strano pasto: “Incredibilmente buono”. I tifosi non sono d’accordo

I gusti in cucina di Erling Haaland non sono quelli del suo pubblico. L’attaccante del Manchester City ha condiviso una foto, diventata virale, di un suo pasto cucinato in casa. “E’ incredibilmente buono”, il commento del norvegese, ma i suoi followers non sono d’accordo. “Disgutoso”, uno dei tanti commenti dei tifosi sui social. Haaland secondo la stampa consuma sei pasti al giorno per arrivare a 6.000 calorie al giorno. Erling ama il cibo cinese e “le pizze con kebab”. Ma nella sua dieta trovano spazio anche pesce spada, branzino, orata e verdure fresche. Poi l’ultimo post con il pasto in questione, che si è rivelato essere fegato di manzo. “Voi magari non mangiate queste cose – aveva detto nel 2022 -, però io mi preoccupo del mio corpo. La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che compri da McDonald’s? O quella della mucca locale che mangia l’erba di qui? Io mangio il cuore e il fegato…”.