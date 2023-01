Tiro con l’arco, Europei indoor Samsun 2023: i convocati della Nazionale Italiana

E’ tutto pronto per i Campionati europei indoor di Samsun, in Turchia, di tiro con l’arco, che prenderanno il via il prossimo 14 febbraio. Le finali individuali e a squadre sono prevista il 18. Lo staff tecnico della Nazionale Italiana ha diramato la lista dei convocati nell’arco olimpico: in campo maschili ci saranno Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), mentre a livello femminili presenti Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Lucilla Boari (Fiamme Oro) e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro). Per quanto concerne la categoria Junior, invece, chiamati Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri Giovanni dalle bande Nere), Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo), Emiliano Rampon (Arcieri Sagittario – Dlf Roma), Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Ginevra Landi (Compagnia Arcieri Giovanni dalle Bande Nere) e Chiara Compagno (Arcieri Sagittario del Veneto).

Nella squadra compound ci saranno Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Michea Godano (Arcieri Tigullio), Jacopo Polidori (Arcieri Torrevecchia), Sara Ret (Arcieri Cormons), Elisa Roner (Kosmos Rovereto), Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino). Due e riserve a casa Mauro Bovini (Arcieri Montalcino) e Paola Natale (Arcier Cormons). Per i junior, invece, Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia), Lorenzo Gubbini (Arcieri di Assisi), Rosario Sidoti (Polisportiva P.A.M.A. sez. Tiro con l’arco), Michelle Maria Bombarda (Arcieri Decumanus Maximus), Martina Del Duca (Arcieri Uras), Martina Serafini (Arco Club Tolmezzo), anche in questo caso due riserve a casa Andrea Marchetti (Arcieri Di Rotaio) e Arianna Valent (Arco Club Tolmezzo).

Nell’arco nudo spazio a Valter Basteri (Compagnia Frecce Apuane), Bruno Bassetta (Compagnia Arcieri Falisci) e Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) al maschile e al femminile con Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), Fabia Rovatti (Ki Oshi) rispettivamente campionessa e vicecampionessa d’Europa Indoor in carica e Laura Turello (Arcieri Udine). Tra gli Junior la scelta è ricaduta su Davide Cabua (Arcieri Uras) e Rania Braccini (Compagnia Arcieri Lucca).