Tiro a segno, torneo qualificazione olimpica Rio: Varricchio-Maldini diciottesimi nella pistola a squadre mista

Diciottesimo posto per la migliore delle coppie azzurre al torneo di qualificazione olimpica di Rio De Janeiro, in Brasile, per quanto riguarda la pistola a squadre mista del tiro a segno. Non un gran risultato per il duo italiano composto da Maria Varricchio e Federico Nilo Maldini, che nel corso delle qualificazioni chiudono con un punteggio complessivo di 567, 280 portati dall’azzurra e 289 dal suo compagno di team. Indietrissimo, invece, l’altra coppia italiana, quella formata da Sara Costantino e Luca Tesconi, relegati in trentaquattresima posizione con 560 punti (277 per l’azzurra e 283 per l’azzurro). A trionfare è la coppia della Turchia, capace di piegare l’Ucraina nella finale per l’oro. La medaglia di bronzo di questa gara internazionale va al Giappone, che batte la Bulgaria.