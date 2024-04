Lazio, Tudor: “Non era facile. Luis Alberto? Non commento”

“Non era una partita facile, faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno ottenuto una bella vittoria: potevamo fare anche altri 3-4 gol. Nel secondo tempo l’obiettivo era non subire reti per iniziare a creare una mentalità. Abbiamo tenuto botta e abbiamo creato tanto contro una Salernitana che aveva approcciato bene”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Igor Tudor dopo la vittoria per 4-1 contro la formazione granata. Nel post partita Luis Alberto ha annunciato di voler lasciare il club biancoceleste in estate, ma Tudor glissa: “Non voglio commentare quello che ha detto – dice a Dazn – è una cosa tra lui e la società. Sono contento della sua prestazione”. E sul percorso della sua squadra: “La direzione è quella giusta – aggiunge -. Abbiamo giocato contro la Juventus e la Roma che ieri ha fatto una grande partita contro il Milan e ha meritato di vincere. Felipe Anderson? L’idea era farlo giocare nei tre davanti, è un ragazzo d’oro e lo vedo bene in questo calcio”. C’è spazio per un commento sugli altri singoli, a partire da Lazzari, schierato a sinistra, e Castellanos, apparso deluso dopo la sostituzione: “Mi è piaciuto come Manuel ha interpretato il ruolo. Il Taty era dispiaciuto perché voleva continuare, ma ha fatto una grande gara: ha fatto movimenti ottimi ed è migliorato in termini di posizionamento. Sono felice”. Sull’obiettivo Champions: “Penso di partita in partita. Vediamo dove ci porta la crescita”, ha aggiunto.