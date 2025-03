Archiviato l’appuntamento degli Europei di Osijek, in Croazia, in cui è arrivato il quarto posto di Federico Nilo Maldini e un argento a squadre, la Nazionale italiana di tiro a segno è attesa dalla prima tappa della Coppa del Mondo. Si va dall’altra parte dell’Oceano, a Buenos Aires, in Argentina, dove le gare si disputeranno tra l’1 e l’11 aprile. Un’occasione importante, quindi, per la pistola azzurra, di confermare le sensazioni positive emerse nella rassegna continentale. A guidare il gruppo ci sarà proprio Maldini, che in estate ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi, così come Paolo Monna, che in Francia ha vinto il bronzo. I due campioni azzurri saranno impegnati giovedì 3 aprile con il turno di qualificazione che prenderà il via alle 13:15 ora italiana, mentre l’eventuale finale inizierà alle 15:30.

Oltre alla pistola compressa, in Argentina andrà in scena anche la prova di pistola automatica, al debutto stagionale. Qui, spazio a un altro duo protagonista alle Olimpiadi, ovvero il finalista di Parigi Massimo Spinella e il veterano Riccardo Mazzetti. I ragazzi agli ordini di Flavio Erriu saranno impegnati lunedì 7 aprile alle 13:00 italiane con il primo round di qualificazione, seguito martedì 8 aprile alle 14:15 italiane dallo stage 2. L’eventuale finale è in programma, sempre martedì 8, alle 18:00 italiane. Non prenderà parte alla trasferta argentina la squadra di carabina che in questo 2025 ha optato per una differente pianificazione delle gare. Per l’arma lunga azzurra, la Coppa del Mondo scatterà con la tappa europea, in programma dall’8 al 15 giugno a Monaco di Baviera, in Germania.