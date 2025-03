Nelle ultime settimane in casa Juventus è successo letteralmente di tutto, e nelle ultime ore la situazione si è totalmente ribaltata mettendo fine a quello che sarebbe dovuto essere il nuovo corso della Vecchia Signora.

Con un comunicato sui propri canali ufficiali, infatti, la Juventus ha confermato quelli che erano i rumors delle ultime ore, con l’esonero di Thiago Motta e il conseguente arrivo sulla panchina bianconera di Igor Tudor.

“Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento“.

L’ex allenatore di Lazio, Marsiglia e Verona siederà dunque sulla panchina bianconera fino al termine della stagione, con l’opzione per rimanere anche il prossimo anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Una situazione delicatissima culminata nel modo peggiore possibile, con l’addio di Thiago Motta, l’uomo che avrebbe dovuto riportare in alto con un progetto su cui tutto il mondo bianconero aveva creduto. Con l’addio del tecnico ex Bologna, però, sono tantissimi gli scenari che possono cambiare, e nessuno è più certo della propria posizione.

Dopo Thiago Motta via anche Giuntoli? A rischio l’affare Osimhen

Il disastro che la Juventus sta portando avanti in questa stagione ha tanti colpevoli e tanti responsabili. Se al momento l’unico a pagare è stato Thiago Motta, anche inevitabilmente, anche la posizione degli altri vertici tecnici e societari è seriamente a rischio. In questo discorso non può non rientrare Cristiano Giuntoli, che insieme a Thiago Motta ha costruito questa squadra, assecondando le richieste dell’allenatore dopo averlo scelto personalmente. Sono tante le situazioni mercato finite sul banco degli imputati, sia in entrata che in uscita, che hanno portato la Juventus ad investimenti importanti che non hanno poi ripagato sul campo.

Qualora dovesse essere allontanato anche Cristiano Giuntoli, sarebbe da rivedere tutto il progetto di mercato della Juventus fatto per la prossima estate. Primo tra tutti Victor Osimhen, che è il favorito per l’attacco della Juventus per il prossimo anno. Con l’addio di Giuntoli, principale sponsor del nigeriano in bianconero, potrebbe saltare anche questa trattativa.

Il nigeriano è il primo nome per l’attacco, ma se dovesse andar via Giuntoli sarebbe difficilissimo portarlo a Torino. Una vera e propria rivoluzione in casa Juve, che potrebbe toccare dunque anche i vertici della dirigenza, e che andrebbe ad intaccare anche tante situazioni già avviate.