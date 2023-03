Tiro a segno, Europei 10 metri Tallinn: bronzo nella pistola maschile per Monna

Europei tiro a segno 10 metri Tallinn, bronzo per Paolo Monna nella pistola ad aria compressa maschile. L’azzurro ha superato le qualificazioni con l’ottavo punteggio, qui, tuttavia, uno score di 249.6 non è bastato per giocarsi i primi due gradini del podio. L’oro è andato al serbo Damir Mikec, che si è imposto per 17-13 su Ruslan Lunev. Per l’Italia ottimo quinto posto di Federico Nilo Maldini. Più indietro Luca Tesconi (46°), che non è riuscito a passare il taglio. Nella prova femminile, invece, le tre azzurre impegnate non sono riuscite a superare le qualificazioni. Nono posto per Sara Costantino, 19esima Greta Reccia, Chiara Giancamilli 32ª e Maria Varricchio 43ª.