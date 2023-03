Heracles-Jong AZ in ritardo: tutti gli aggiornamenti

Comincerà in ritardo la partita tra Hercales e Jong AZ, valida per la 28^ giornata di Eerste Divisie 2022/2023. Il calcio d’inizio dell’incontro in programma alle 20.00 all’Erve Asito di Almelo) è stato infatti posticipato di 45 minuti per una nevicata che si è abbattuta sull’impianto. Sono in corso dunque le operazioni per rendere praticabile il campo e far sì che la sfida possa iniziare.

20.45 – L’incontro è cominciato