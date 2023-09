Tiro a segno, Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2023: Maldini oro nella pistola maschile

Grande Italia a Rio de Janeiro nella Coppa del Mondo di tiro a segno. In Brasile arriva la medaglia d’oro per Federico Nilo Maldini nella pistola maschile dai dieci metri: l’azzurro è praticamente perfetto nella finale decisiva nella quale riesce ad avere la meglio del lettone Emils Vasermanis, al quale va l’argento. Un connazionale di quest’ultimo, Lauris Strautmanis, si aggiudica invece il bronzo. 237.8 il totale per Federico Nilo Maldini al 24/24, 236.4 per il lettone e dunque distanza minima che non può essere colmata nell’ultimo colpo, dove Vasermanis ottiene 9.7 e il nostro portacolori 9.4. Soddisfazione importante per il ct della pistola, Roberto Di Donna.

In campo femminile, invece, non ci sono italiane in finale e l’oro va alla rappresentante dell’Azerbaigian, Elmira Karapetyan, poi due cinesi: Siyu Wang è argento, bronzo per Wei Qian e un pizzico di delusione per il team asiatico che sperava di trovare il metallo più prestigioso. Ricordiamo che non vi erano carte olimpiche in palio. Domani tocca alle squadre mixed: carabina mista 10 metri e poi la pistola mista 10 metri.