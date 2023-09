Manchester City: Walker rinnova fino al 2026

Walker rimane al Manchester City fino al 2026, mettendo a tacere le voci che lo davano al Bayern Monaco. Continua così l’avventura con il club inglese iniziata nel 2017, durante la quale ha vinto cinque Premier League, due FA Cup, quattro Coppe di Lega, due Community Shields, la Champions League e la Supercoppa europea. Il giocatore commenta così il rinnovo: “Sono entusiasta di questo rinnovo, il mio futuro è ancora al Manchester City e questa è la cosa migliore per me. Mi sono goduto ogni singolo momento degli ultimi sei anni con questo fantastico club. Ho un grande allenatore con un grande staff, compagni di squadra fantastici e tifosi splendid. La stagione del Triplete non la dimenticherò mai, ma ora siamo pronti a ripartire con l’obiettivo di vincere sempre di più”. Txiki Begiristain, direttore tecnico del City, dichiara: “Per me è il miglior terzino destro al mondo, un giocatore eccezionale con caratteristiche uniche, potente e veloce. Kyle è stato una parte importante del nostro recente successo e siamo felici che resti ancora con noi”.