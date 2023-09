Tiro a segno, Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2023: 12 azzurri al via

Tutto pronto per l’ultima tappa (13-18 settembre) della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno. A Rio de Janeiro, in Brasile, saranno dodici gli azzurri che prenderanno parte al torneo. Nella carabina spazio a Riccardo Armiraglio, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Edoardo Bonazzi, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro e Martina Ziviani, mentre nella pistola toccherà a Paolo Monna, Federico Nilo Maldini, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella e Maria Varricchio. Ad accompagnare la spedizione di atleti il direttore della preparazione olimpica, Pierluigi Ussorio (DPOP), insieme a Roberto Di Donna (CT pistola), Giuseppe Fent (CT carabina), Marco De Nicolo (capo tecnico carabina) e Sabrina Sena (tecnico carabina). La manifestazione, giunta alla sua 37ª edizione, inizierà mercoledì 13 settembre, con la cerimonia d’apertura fissata alle ore 16:30. Non ci saranno carte olimpiche in palio. Le gare inizieranno giovedì: alle ore 12.30 è in programma la finale pistola 10 m donne, mentre alle 16.15 i riflettori saranno puntati sulla finale della pistola 10 m uomini. Di seguito il calendario completo:

Giovedì: ore 12.30 finale pistola 10 m donne, ore 16.15 finale pistola 10 m uomini.

Venerdì: ore 10.30 finale mixed team carabina 10 m; ore 13.00 finale mixed team pistola 10.

Sabato: ore 12.30 finale carabina 10 m uomini, ore 16.15 finale carabina 10 metri donne.

Domenica: ore 11.00 finale pistola sportiva 25 m donne, 15.00 finale carabina 3 posizioni 50 m uomini.

Lunedì: ore 14.45 finale carabina 3 posizioni 50 m donne, ore 16.30 finale pistola automatica 25 m