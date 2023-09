Liverpool: idea Xabi Alonso se Klopp decide di allenare la Germania

Il Liverpool sta sondando Xabi Alonso per il dopo Klopp. L’allenatore del Bayer Leverkusen sta impressionando in Bundesliga con il suo calcio all’attacco e nel contratto ha una clausola, secondo la stampa inglese, che gli permetterebbe di liberarsi in caso di chiamata dai Reds. Il motivo dell’interesse del club inglese sarebbe il corteggiamento della Federcalcio tedesca per portare Klopp ad allenare la Germania. Nel caso in cui il tecnico decidesse di sedersi sulla panchina della Germania, Xabi Alonso approderebbe ad Anfield.