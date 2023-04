Tiro a segno, Coppa del mondo Lima 2023: vince Xia in finale contro Shi, Ceccarello sesta

Siyu Xia batte Mengyao Shi nella finale della Coppa del mondo di tiro a segno 2023 a Lima, in Perù. Nella prima fase Shi chiude in testa davanti a Xia di soli due punti, rispettivamente 405,5 punti e 403.9 punti. Chiude terza la norvegese Duestag con 403.7 punti che stacca la francese Gomez che chiude a 397.2 punti. Sesta su otto l’azzurra Sofia Ceccarello che raccoglie 349.7 punti mancando il quinto posto per meno di un punto restando dietro all’americana Maddalena, 350.5. Nella finale per il primo e secondo a spuntarla è invece Xia che mette a segno 16 punti a fronte dei 10 punti di Shi.