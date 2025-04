A Buenos Aires è giunta al termine la dieci giorni che ha caratterizzato la prima tappa della Coppa del Mondo ISSF di tiro a segno. A chiudere il programma nella capitale argentina è stata la gara mista a squadre della pistola 10m. In un atto conclusivo tutto Made in China, a prevalere è stata la coppia formata da Qianke Ma e Yifan Zhang, che ha confermato i pronostici della vigilia e i risultati dell’eliminatoria, imponendosi su Qianxhun Yao e Kai Hu con lo score di 16 a 10.

Un derby è andato in scena anche nella finale che assegnava la medaglia di bronzo. La coppia indiana composta da Inder Singh Suruchi e Saurabh Chaudhary ha avuto la meglio con il punteggio di 16 a 8 sui connazionali Manu Bhaker e Ravinder Singh, confermando quanto già fatto vedere nelle eliminatoria, dove la coppia di bronzo aveva chiuso al terzo posto con 581 contro i 569 punti del secondo tandem indiano. Aveva mancato la qualificazione alla finalina per il bronzo l’Ecuador di Andrea Perez Pena e Yauyung Boanergers Cueva Cordova, comunque lontana di migliori quattro piazzamenti, così com le due squadre kazake, le due argentine, l’Azerbaijan e Porto Rico.

Il bilancio della spedizione azzurra: ora si vola a Lima

Così come accaduto nella carabina, l’Italia non era presente neanche in questa seconda gara mista del programma. La spedizione azzurra si era conclusa con diversi piazzamenti di rilievo, primo tra tutti quello di Riccardo Mazzetti con l’argento nella pistola automatica dai 25 metri. Quinto posto nella stessa prova per Massimo Spinella, mentre il medagliato olimpico Paolo Monna aveva terminato la sua prova dai 10 metri con la settima posizione. Non c’è molto tempo per concedersi del riposo, perchè la World Cup prosegue il suo tour sudamericano già dalla prossima settimana. La seconda tappa del calendario è infatti in programma a Lima, capitale del Perù, dal 13 al 22 aprile.