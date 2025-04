Tutto pronto per l’inizio della stagione di gare nazionali del Pentathlon Moderno. Nel fine settimana il Campionato Italiano Senior in programma da venerdì 11 a domenica 13 tra Roma e Montelibretti (RM). Tanti i nomi importanti presenti al primo appuntamento nel calendario del 2025. A poco più di un mese dalla vittoria all’esordio stagionale in World Cup in Egitto, Matteo Cicinelli (Carabinieri) è pronto a mettersi in mostra anche in casa, mentre Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi la medaglia di bronzo, si cimenterà per la prima volta nella nuova disciplina a ostacoli in una gara ufficiale. Ci sarà anche il vincitore del Campionato Italiano Assoluto dello scorso dicembre Roberto Micheli (Fiamme Oro), e in campo femminile Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri), rispettivamente seconda e terza all’ultimo Assoluto. Tornerà in gara anche Irene Prampolini (Fiamme Oro) a sette mesi dalla nascita della piccola Sophia. Saranno 77, complessivamente, gli atleti partecipanti (46 uomini e 31 donne).

Il programma

Le gare prenderanno il via domani con il Ranking Round di scherma in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma: alle 10.30 scatterà la gara maschile, mentre alle 15.00 prenderà il via la prova femminile. Sabato 12 aprile ci si sposterà al Cpo di Montelibretti per le qualifiche: al via alle 9.20 con la prova a ostacoli, seguite da nuoto e laser run. Domenica 13 aprile, sempre a Montelibretti, si svolgeranno la finale maschile (9.10) e la finale femminile (12.40), con le prove di scherma (eliminazione diretta), ostacoli, nuoto e laser run. Sabato e domenica le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Fipm.

Azzurri reduci dal raduno in Lituania

Nove giorni intensi per allenarsi e confrontarsi con altre nazioni presso il centro sportivo di Druskininkai, in Lituania, il raduno internazionale che ha coinvolto nove pentatleti azzurri. Un appuntamento che è ormai diventata una tradizione di inizio anno e che nel 2025 ha visto la partecipazione di altre dieci nazioni. Oltre ai padroni di casa e agli italiani c’erano infatti le Nazionali di Austria, Ucraina, Svizzera, Georgia, Egitto, Usa, Libano, Estonia, Lettonia e Repubblica Ceca. Un’occasione importante per allenare le cinque discipline e ritrovare il feeling di gara grazie a una doppia opportunità: durante il raduno, infatti, si è svolta una gara open di scherma e si è disputato il Campionato open di pentathlon moderno. “Un raduno e due gare che hanno permesso ai nostri atleti di rientrare in modalità competizione. Tra meno di due settimane ci sarà il Campionato Italiano Senior, al quale parteciperanno tutti gli atleti presenti a Druskininkai, poi si entrerà nel vivo delle gare internazionali e del periodo estivo con Campionati Mondiali ed Europei“, ha spiegato Simone Cavicchioli, Direttore Tecnico del Settore Giovanile. Al raduno hanno preso parte: Federico Alessandro (Aeronautica Militare) e Christian Arroyo Paniagua (P.M. TORINO) per la categoria senior, e gljunior Mattia Bouvet (Circolo delle Muse), Denis Agavriloaie (Esercito), Elisa Sala (Esercito), Teresa Gioia (Il Postiglione), Sara Forti (Pentafiano) Matteo Gozzoli (Asd Esercito Accademia Militare) e Matteo Beggio (P.M. TORINO).