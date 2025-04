Tutto pronto a Jesolo per la sedicesima edizione del “Trofeo Città di Jesolo”. Sabato 12 e domenica 13 aprile andrà in scena una delle rassegne dedicate alle squadre nazionali più importanti al mondo che la ginnastica artistica internazionale del momento possa presentare. Sulle pedane allestite nel Palazzo del Turismo di Jesolo si sfideranno ben 5 delle 8 finaliste dei Giochi Olimpici di Parigi, con molte delle stelle pronte a regalare spettacolo. L’Italia presenterà due squadre, che sfoggeranno la propria stellare ginnastica insieme alle nazionali di Stati Uniti, Brasile, Canada, Romania, Spagna e Germania. In contemporanea gareggeranno anche alcune individualiste come la campionessa olimpica della trave, Alice D’Amato e la gemella Asia e la maltese Philippa Busuttil. Come consuetudine oltre alle rappresentative senior, Jesolo 2025 vedrà impegnate anche alcune squadre della categoria juniores con le giovani italiane che sfideranno le rappresentative di pari età di Brasile, Stati Uniti, Germania e Canada. Il “Trofeo Città di Jesolo”, quest’anno organizzato dall’Artistica Jesolo, proporrà anche la grande novità di una gara riservata alla categoria Allieve e denominata “Gold Star”. Una sorta di mini-torneo che oltre alla tappa veneta di questo fine settimana, sarà riproposta durante la Coppa Campioni, mentre la terza, e conclusiva, durante i Campionati Italiani Assoluti.

Il programma

Ad aprire il programma della sedicesima edizione del Trofeo Città di Jesol, sabato mattina alle ore 10, sarà la gara riservata alle categorie Junior. Nel pomeriggio (alle ore 15) toccherà invece alle rappresentative Senior. Domenica mattina i battenti del Palazzo del turismo saranno aperti prestissimo per permettere l’inizio alle ore 8:30 della competizione “Allieve Gold Star”. Con inizio alle ore 15:00, nel pomeriggio, il gran finale con lo spettacolo delle finali per attrezzo (sia Junior che Senior). Le formazioni di Civitavecchia, Ginnastica Treviolo, Ghislanzoni GAL, Juvenia, Libertas Vercelli, Estate 83, Juventus Nova Melzo, Team CH4, Aprilia, Gal Lissone, Auxilium, Blukippe, Riboli, Vertigo, Edera Ravenna e San Giuseppe, inizieranno la gara domenica mattina. Al termine delle tre prove sarà proclamata la squadra vincitrice del Campionato Nazionale a squadre Allieve Gold Star, con una classifica stabilita dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due migliori prove.

Tutto in diretta su Sportface TV

C’è ancora la possibilità di acquistare i biglietti attraverso la piattaforma di TicketOne oppure in cassa nei giorni dell’evento. Disponibili varie tipologie di acquisto con una particolare scontistica per i mini-abbonamenti. Per la singola giornata il prezzo intero varia dai 44 € ai 28 € oppure 13 € in base al settore scelto. Previste riduzioni per i bambini dai 3 ai 6 anni. Il prezzo del mini-abbonamento per le due giornate è di 64 €, 41 € o 19,50 €. La due giorni di gara jesolana sarà visibile in diretta su Volare Tv, il canale della ginnastica ospitato sulla OTT del gruppo Nexting, SportFace TV, con la telecronaca di David Ciaralli e il commento tecnico di Ilaria Colombo.