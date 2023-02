Tiro a segno, Cairo 2023: Tomar vince nella carabina 3 posizioni 50m, azzurri fuori in qualificazione

L’indiano Singh Pratap Aishwary Tomar ha vinto nella gara di carabina 3 posizioni 50 metri, valida per la tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno del Cairo. Quest’ultimo ha battuto nella finale per la medaglia d’oro il tedesco Alexander Schmirl, ottenendo 16 punti contro i 6 dell’avversario. Terza piazza invece per l’austriaco Andreas Thum, con il punteggio finale di 406.1.

Non bene gli azzurri, tutti fuori in fase di qualificazione. Nello specifico Simon Weithaler si è posizionato 14esimo, Michele Bernardi 39esimo, Edoardo Bonazzi 51esimo e Danilo Dennis Sollazzo 57esimo.