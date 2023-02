Psg, pronto Zidane in caso di esonero di Galtier

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Zinedine Zidane sarebbe pronto a subentrare a Christophe Galtier, in caso di esonero di quest’ultimo. L’attuale allenatore del club parigino infatti è a rischio, dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco, e in caso di eliminazione dalla massima competizione europea l’esonero sarebbe quasi sicuro. Nel caso ciò accadesse Zidane è la prima scelta del PSG per la propria panchina.