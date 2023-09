Zverev-Safiullin in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Chengdu 2023

Alexander Zverev se la vedrà contro Roman Safiullin nella finale dell’ATP 250 di Chengdu 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Entrambi arrivano da una prestazione estremamente convincente nel penultimo atto. Il tedesco ha disputato un ottimo match per avere la meglio nei confronti del veterano bulgaro Grigor Dimitrov. Il russo, invece, ha sbagliato poco o nulla contro il nostro Lorenzo Musetti. Zverev, che va a caccia del primo titolo di questa stagione sul veloce, è l’indiscusso favorito per sollevare al cielo il trofeo. Con il suo avversario ha vinto in tre parziali l’unico scontro diretto, un secondo turno andato in scena nella primavera del 2021 sui campi in terra battuta del Roland Garros. Safiullin proverà a sovvertire il pronostico. La posta in palio è molto alta per lui. In caso d’impresa contro il più quotato teutonico, infatti, si aggiudicherebbe il primo torneo della carriera sul circuito maggiore.

Zverev e Safiullin scenderanno in campo domani (martedì 26 settembre). I due giocatori sono pianificati come secondo e ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 13.30 italiane (le 19.30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Zverev e Safiullin garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.