Real Madrid, Ancelotti: “Qui le critiche sono normali. Xabi Alonso? E’ competente”

Carlo Ancelotti è ritornato a parlare dopo i tre schiaffi impartiti dall’Atletico Madrid al suo Real Madrid. Nella conferenza stampa prima del turno infrasettimanale, il tecnico dei madrileni ha parlato sulle critiche a lui mosse e sul futuro, in panchina, dei Blancos.

Le parole di Ancelotti: “Se dovessi rispondere a tutte le critiche passerei tutta la giornata qui. La mia valutazione è diversa da quella di tutti gli altri, so cosa dobbiamo fare tenendo conto che fino ad ora abbiamo fatto bene, migliorando le cose. Ogni sistema ha i suoi punti deboli, il rombo non è il sistema perfetto, ognuno ha il suo punto debole, ci permette di pressare più in alto e recuperare, ma a volte ti destabilizzano perché gli interni non hanno il tempo di rientrare, ed è su questo che lavoriamo. Xabi Alonso l’ho avuto come giocatore e ha una grande conoscenza, ha quella capacità, auguro a lui, Raúl o Arbeloa di essere allenatori del Real Madrid perché li amo moltissimo e spero che un giorno possono essere allenatori del Real Madrid“,