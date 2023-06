Zverev-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Alexander Zverev se la vedrà contro Grigor Dimitrov negli ottavi di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Vincere varrebbe doppio per entrambi. Tutti e due, infatti, partirebbero con i favori del pronostico in un eventuale quarto di finale contro uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry oppure il giapponese Yoshihito Nishioka. Il tedesco è avanti per 3-1 nei precedenti contro il bulgaro e si è anche aggiudicato l’unico andato in scena sul rosso. Al terzo turno ha perso un set contro lo statunitense Frances Tiafoe ma partita dopo partita sta tornando ai livelli ottimali dopo l’infortunio alla caviglia rimediato proprio lo scorso anno nella capitale francese.

Zverev e Dimitrov scenderanno in campo oggi (lunedì 5 giugno). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 20.15. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di ottavi di finale tra Zverev e Dimitrov garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.