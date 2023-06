Messi frena per l’Al Hilal: vorrebbe un ritorno al Barcellona

Frenata nella trattativa fra Lionel Messi e l’Al Hilal. La pulce vorrebbe tornare al Barcellona, prima di chiudere la carriera negli Emirati Arabi. Secondo Goal, il padre dell’attaccante vorrebbe parlare con il club spagnolo per un possibile suo ritorno, Messi avrebbe infatti detto al suo entourage di mettere in stand-by la trattativa e di posticiparla all’anno prossimo con l’Al Hilal. Un dietrofront che avrebbe colto di sorpresa la società araba, convinta invece di chiudere in settimana. La delegazione saudita avrebbe fatto sapere ai rappresentanti dell’argentino che un’eventuale proposta nel 2024 non verrebbe fatta alle stesse condizioni attuali.