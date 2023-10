Wta Zhengzhou 2023, il tabellone di qualificazione: Lucia Bronzetti è la testa di serie numero 3

Sorteggiato il tabellone di qualificazione del ricco WTA 500 di Zhengzhou, in programma con il main draw dal 9 al 15 ottobre. Prima, però, ci sono gli incontri del draw cadetto, e Lucia Bronzetti proverà a conquistare l’accesso a quello principale da testa di serie numero tre. La tennista romagnola esordirà contro l’ucraina Katerina Volodko, 37enne che si dedica ormai al doppio da anni e che gli appassionati conosceranno con il nome da nubile Bondarenko. In caso di successi, Lucia affronterebbe poi la vincente di You-Wei.

LO SPOT

(3) L. Bronzetti vs K. Volodko

S. Wei vs (10) X. You