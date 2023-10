Quattordici partite ed una sola sconfitta: così l’Italia sogna la quinta squadra in Champions League

Una partenza quasi perfetta. Dopo le prime due giornate di coppe europee l’Italia vola al terzo posto del ranking Uefa stagionale e sogna di agguantare uno dei primi due posti, il che vorrebbe dire cinque squadre in Champions League nella prossima stagione. Quattordici partite giocate dalle squadre italiane: sette vittorie, sei pareggi ed una sola sconfitta (Napoli-Real Madrid 2-3).

Siamo solo all’inizio, è vero, ma è incoraggiante vedere le squadre italiane battersi su tutti i campi europei. In Champions League quella che sta meglio è l’Inter che ha già totalizzato quattro punti nel girone ed ha la doppia sfida con il Salisburgo per chiudere il discorso qualificazione con due turni di anticipo. Molto bene anche la Lazio che, grazie ai due gol segnati allo scadere, ha agganciato l’Atletico Madrid al primo posto nel girone. Il Napoli ha 3 punti, ma ha il destino nelle proprie mani visto che deve battere Union Berlino e Braga (al Maradona) per passare senza patemi d’animo, nonostante la presenza del Real Madrid. Discorso un po’ più complicato per il Milan che comunque non ha ancora perso (due 0-0 con Newcastle e Borussia Dortmund) ed ha un girone aperto a tutte le possibilità.

In Europa League percorso netto per Roma e Atalanta: sei punti, due vittorie a testa molto convincenti, e due gironi che si possono vincere evitando così anche il pericolosissimo playoff con le terze della Champions League. In Conference League la Fiorentina ha ottenuto due 2-2 con Genk e Ferencvaros e adesso nella doppia sfida con il Cukaricki, formazione serba, non può più sbagliare: servono due vittorie per accelerare e cambiare passo.

Il ranking Uefa quest’anno assume ancora più importanza visto che nella nuova Champions League che scatterà l’anno prossimo ci saranno 36 squadre al via, al posto delle canoniche 32. E due dei quattro posti in più verranno assegnati proprio tramite il ranking annuale: le due migliori Nazioni, ad oggi Turchia e Belgio, avranno una squadra aggiuntiva nella massima competizione europea. In caso dovesse arrivarci l’Italia, che ha cominciato meglio di Spagna, Germania e Inghilterra, la quinta classificata in questo campionato (al momento la Fiorentina) volerebbe in Champions League. Il cammino è ancora lungo, ma l’inizio è promettente.

IL RANKING UEFA 2023/2024 AGGIORNATO AL 5 DI OTTOBRE