Wta Washington 2023, Sakkari contro Gauff in finale: eliminate Pegula e Samsonova

Sarà tra Maria Sakkari e Coco Gauff la finale del Wta 500 di Washington. Sul cemento statunitense, la prima a staccare il pass per l’ultimo atto è la 28enne di Atene che ha eliminato 6-3 4-6 6-2 la statunitense Jessica Pegula, n.4 WTA e prima testa di serie del torneo. Tra primo e secondo set, la numero 9 del ranking fa e disfa. Strappa il servizio al terzo game e fa lo stesso per il 6-3 definitivo. Poi si porta sul 4-1, ma la statunitense si aggiudica cinque giochi di fila e pareggia il conto. Al secondo game del set decisivo, Pegula deve cancellare subito quattro palle break, mentre Sakkari fa lo stesso con una chance costruita dalla sua avversaria nel gioco successivo. Al sesto però arriva l’allungo della greca, che poi salva la palla del controbreak e chiude successivamente il discorso dopo poco più di due ore di gioco.

Meno ha impiegato la statunitense “Coco” Gauff che ha sconfitto 6-3 6-3, in un’ora e 23 minuti di gioco, Ludmilla Samsonova, n.18 del ranking. Primo set pulito per la 19enne di Atlanta che si porta sul 3-0 e non concede praticamente nulla al servizio. Qualche fatica in più nel secondo. Nel terzo gioco strappa ancora la battuta alla sua avversaria, ma deve anche annullare in totale cinque palle break, per poi archiviare la pratica sul 6-3 che vale la quinta finale in carriera.