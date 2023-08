Atp Washington 2023, Tallon Griekspoor e Daniel Evans in finale

Tallon Griekspoor e Daniel Evans si giocheranno il titolo dell’Atp 500 di Washington. L’olandese ha battuto in rimonta 3-6 6-3 6-2 Taylor Fritz, mentre il britannico ha avuto la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3 7-6(4). La vittoria contro un top 10 è un’iniezione di fiducia per Griekspoor che deve fare i conti con un avvio in salita. Fritz si aggiudica il primo set, strappando il servizio in apertura e difendendo cinque palle break nel solo settimo game. Piccole crepe che non fa in tempo ad aggiustare nella seconda frazione, quando Griekspoor riesce a trovare l’allungo all’ottavo gioco, senza concedere palle break. Nel set decisivo, Fritz sembra iniziare bene, tenendo la battuta a zero. Ma dal quarto game, Griekspoor riesce a fare suoi 5 giochi consecutivi fino al definitivo 6-2 che vale la terza finale Atp in carriera.

Poco meno di due ore di gioco ha invece impiegato Daniel Evans per superare in due set (6-3 7-5) un Dimitrov in giornata no. Evans cancella due palle break in avvio, poi strappa il servizio nel settimo e nel nono game. L’avvio del secondo periodo sembra un copione identico, con il britannico che salva subito la prima chance di allungo del rivale. Successivamente Dimitrov fa lo stesso e porta il punteggio sul 2-2. Si va al tie break dove è Evans a spuntarla 7-4.