Wta Varsavia 2023: Stefanini batte Burrage in due set, primo quarto di finale nel circuito maggiore

Stefanini prosegue il suo cammino nel Wta 250 di Varsavia battendo Burrage con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 11 minuti di tennis. Dopo un primo set combattuto, l’inglese numero 96 del mondo va in rottura prolungata e dal 4-3 a suo favore del primo set non vince un solo gioco con un parziale pesantissimo di 9 game a 1 a favore dell’azzurra. Primo quarto di finale in carriera nel circuito Wta per Stefanini, sempre più vicina alla top 100, che al prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra la testa di serie numero 4 Zhu e Siegemund.

Stefanini perde subito la battuta in apertura di primo set resta sotto fino al 3-2 Burrage, con l’inglese che accusa un passaggio a vuoto andando giù 40-0. L’azzurra al terzo tentativo riesce a riportare il set on serve sul 3-3, ma nel game successivo cede ancora il servizio tornando sotto di un break. Sul 4-3 arriva il terzo break consecutivo, quarto del set, che permette a Stefanini di tornare a contatto sul 4-4. Burrage va in difficoltà sul 5-4 e concede due set point all’italiana, che approfitta subito del calo dell’inglese vincendo il primo set 6-4.

Secondo set con Burrage in rottura prolungata e Stefanini ne fa tesoro tenendo subito la battuta a 0 e togliendo il servizio nel game successivo alla numero 96 del mondo. L’azzurra conferma il break e sale 3-0 con un parziale di 12 punti a 2. Stefanini padrona del campo e arriva un’altra palla break ai vantaggi che l’italiana sfrutta allungando di due break sul 4-0. L’azzurra tiene senza problemi la battuta e chiude i conti sul suo servizio vincendo 6-4 6-1 in poco più di un’ora.