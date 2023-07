Wta Varsavia 2023, ancora un forfait per Camila Giorgi poco prima di giocare

Ancora un forfait prima di giocare per Camila Giorgi. La tennista azzurra, dopo aver rinunciato a Budapest – torneo scelto in modo inaspettato rispetto a quello italiano di Palermo – era la testa di serie numero sei del Wta 250 di Varsavia, sul cemento polacco, ma anche in questo caso poco prima di giocare contro la tedesca Tatjana Maria ha deciso di rinunciare. Al posto della marchigiana, numero 50 del ranking femminile, entrerà una qualificata o una lucky loser. Nello stesso torneo, in campo Lucrezia Stefanini contro la baby fuoriclasse Linda Fruhvirtova. Testa di serie numero uno la beniamina di casa, Iga Swiatek, numero uno al mondo da ormai diverso tempo.