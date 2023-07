Mondiali Fukuoka 2023, Martinenghi: “Una gara di cuore”

Dopo la medaglia d’argento conquistata nella finale dei 100 metri rana maschili ai Mondiali di Fukuoka 2023, Nicolo Martinenghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Questa è una gara più di cuore che di testa, zero di fisico. Non so che dire, è venuto fuori un argento mondiale dopo un anno complicato. La testa fa sempre la differenza: oggi ne ho la consapevolezza ancora di più. Scusate se faccio fatica a parlare, ma sono stremato”.

E ancora: “Mi sono ripreso, prima stavo davvero male. Ho anche urlato per Thomas (Ceccon, ndr), quindi penso mi mancherà di nuovo la voce tra poco. Medaglia che vale un oro per l’anno che ho passato. Cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno ed è uscita una medaglia buona. La strategia di nuotare laterale ha pagato. Non mi piace autoelogiarmi, ma oggi mi do una bella pacca sulla spalla. Ora vado a rotolarmi con Thomas, poi penserò a me stesso”.