Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Strasburgo 2025 e del Wta 250 di Rabat 2025, tornei in programma dal 18 al 24 maggio. Ultima tappa sulla terra rossa europea prima del secondo Slam stagionale, il Roland Garros. A Strasburgo, in Francia, guida il seeding la spagnola Paula Badosa, seguita dalla statunitense Emma Navarro. Da segnalare anche la presenza di due campionesse Slam come Elena Rybakina ed Emma Raducanu, che hanno ricevuto una wild card. C’è un po’ d’Italia invece a Rabat, in Marocco, dove la prima testa di serie sarà l’armena Elina Avanesyan. Ai nastri di partenza sia Lucia Bronzetti che Elisabetta Cocciaretto. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA STRASBURGO – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 9.828

SECONDO TURNO – € 13.760

QUARTI DI FINALE – € 27.040

SEMIFINALE – € 51.305

FINALISTA – € 87.825

VINCITRICE – € 142.610

WTA STRASBURGO – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 60 punti

QUARTI DI FINALE – 108 punti

SEMIFINALI – 195 punti

FINALISTA – 325 punti

VINCITRICE – 500 punti

WTA RABAT – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 2.512

SECONDO TURNO – € 3.512

QUARTI DI FINALE – € 5.750

SEMIFINALE – € 10.100

FINALISTA – € 18.110

VINCITRICE – € 30.650

WTA RABAT – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 30 punti

QUARTI DI FINALE – 54 punti

SEMIFINALI – 98 punti

FINALISTA – 163 punti

VINCITRICE – 250 punti

ENTRY LIST WTA STRASBURGO

1. Badosa, Paula ESP 9

2. Navarro, Emma USA 10

3. Kasatkina, Daria AUS 14

4. Krejcikova, Barbora CZE 15

5. Svitolina, Elina UKR 17

6. Haddad Maia, Beatriz BRA 19

7. Samsonova, Liudmila 20

8. Alexandrova, Ekaterina 22

9. Tauson, Clara DEN 23

10. Putintseva, Yulia KAZ 24

11. Fernandez, Leylah CAN 25

12. Frech, Magdalena POL 27

13. Kalinskaya, Anna 29

14. Collins, Danielle USA 30

15. Noskova, Linda CZE 31

16. Kenin, Sofia USA 32

17. Linette, Magda POL 33

18. Danilovic, Olga SRB 34

19. Krueger, Ashlyn USA 35

ENTRY LIST WTA RABAT

1. Elina Avanesyan ARM 37

2. Peyton Stearns USA 44

3. Mayar Sherif EGY 50

4. Camila Osorio COL 51

5. Alycia Parks USA 53

6. Moyuka Uchijima JPN 56

7. Katerina Siniakova CZE 57

8. Lucia Bronzetti ITA 59

Kimberly Birrell AUS 61

Ann Li USA 62

Viktoriya Tomova BUL 64

Jacqueline Cristian ROU 65

Varvara Gracheva FRA 66

Jessica Bouzas Maneiro 69

Katie Volynets USA 70

Alexandra Eala PHI 72

Zeynep Sonmez TUR 77

Maya Joint AUS 78

Ajla Tomljanovic AUS 79

Kamila Rakhimova 83

Elisabetta Cocciaretto ITA 87

Hailey Baptiste USA 88

Anca Todoni ROU 89