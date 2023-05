WTA Strasburgo: programma e orari venerdì 26 maggio

Il programma e gli orari di venerdì 26 maggio per quel che concerne il WTA 250 di Strasburgo, torneo che si sta disputando nella settimana che precede il Roland Garros. È tempo di semifinali sulla terra rossa francese e l’ordine di gioco prevede l’inizio dei match di singolare alle ore 14:30: le prime a scendere in campo saranno Lauren Davis e Anna Blinkova, mentre la seconda semifinale si disputerà a seguire. Non sappiamo ancora che partita vedremo: sicuramente ci sarà Elina Svitolina, a sfidarla una tra Clara Burel e Bernarda Pera.

WTA 250 STRASBURGO – IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 26 MAGGIO

Non prima delle 14:30 – (7) Davis vs Blinkova

Non prima delle 16:30 – Burel / (4) Pera vs Svitolina