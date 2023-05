Running, torna ‘Il Miglio di Mestre’: appuntamento venerdì 16 giugno

Nella giornata di venerdì 16 giugno tornerà la seconda edizione del “Miglio di Mestre”, la corsa su strada sulla distanza anglosassone del miglio, ovvero 1.609 metri, organizzata da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Venezia, la Federazione Italiana di Atletica Leggera e diverse realtà sportive locali. La manifestazione è inoltre inserita nel cartellone di eventi de “Le Città in Festa”. La gara sarà riservata esclusivamente a tesserati Fidal, nelle categorie master, assoluti e giovanili.

La manifestazione andrà in scena in via Piave, a due passi dalla stazione ferroviaria di Mestre, con start line e finish line allestite di fronte al Bistrot Grand Central. Gli atleti dovranno percorrere un tratto della via, con andata, giro di boa e ritorno. Nella stessa serata ci sarà anche spazio per Corri-X, una corsa-camminata a passo libero, gratuita ed aperta a tutti di 5K o 10K, che si svolgerà all’interno del quartiere di via Piave. Una divertente occasione per correre, camminare e divertirsi il venerdì sera nel centro di Mestre.

Il ritrovo per tutti i concorrenti è previsto a partire dalle ore 18. La prima partenza in programma sarà quella della CorriX alle ore 19, mentre alle ore 20 il via del Miglio. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e la quota comprende la t-shirt ufficiale offerta fornita dal negozio sportivo 1/6H, il pettorale di gara con chip, il ristoro finale e la medaglia di partecipazione. Gratuita è la partecipazione delle categorie ‘Esordienti’, così come gratuita è la partecipazione alla CorriX 5K-10K. Le iscrizioni sono già aperte e disponibili sul sito www.venicemarathon.it, oppure si potranno effettuare direttamente in campo di gare venerdì 16 giugno a partire dalle ore 18.