WTA Strasburgo 2023, Svitolina torna campionessa: 17° titolo su 20 finali

Meno di due mesi dopo essere rientrata dal lungo stop per la maternità, Elina Svitolina torna a vincere un trofeo nel circuito maggiore e lo fa nel WTA 250 di Strasburgo, grazie al netto 6-2 6-3 rifilato ad Anna Blinkova nell’atto conclusivo. La tennista ucraina vince per se stessa, per la piccola Skai, per tutto il suo sofferente Paese in questi difficili tempi di guerra, e non può non lasciarsi andare all’emozione dopo tutto ciò che ha vissuto nel corso degli ultimi 16 mesi. Vittoria splendida e ricca di significati per l’ex numero 3 del mondo, la quale mette in cascina ben 280 punti in una sola settimana e, numero 508 nel ranking solo questo lunedì, tornerà di colpo tra le prime 200. Per lei si tratta del 17esimo titolo in carriera su “appena” 20 finali disputate: un record strepitoso, poiché nessun’altra tennista nell’Era Open ha mai vinto ben 17 delle prime 20 finali giocate, nemmeno campionesse del calibro di Chris Evert (16-4), Serena Williams, Petra Kvitova, Maria Sharapova e Martina Hingis (ferme a 15-5). Dovrà fare molta attenzione, insomma, Martina Trevisan al primo turno dell’imminente Roland Garros: la semifinalista in carica, infatti, avrà l’arduo compito di affrontare proprio Svitolina, avversaria che, oltre alle eccelse qualità che ben conosciamo da anni, si sta mostrando già in forma fisicamente e in fiducia sul campo.