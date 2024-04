Wta Stoccarda 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 17 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Stoccarda 2024 della giornata di mercoledì 17 aprile. Proseguono le gare di primo turno sulla terra rossa tedesca, con in campo la testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka, contro Paula Badosa, e la numero 3 Cori Gauff, contro Sachia Vickery. Di seguito il programma completo.

CENTRE COURT

Ore 12.30 – Alexandrova vs (7) Jabeur

a seguire – Kostyuk vs Siegemund

a seguire – Vickery vs (3) Gauff

a seguire – Raducanu vs Kerber

a seguire – Badosa vs (2) Sabalenka

COURT 1

Ore 12.30 – Mattek-Sands/Zhang vs Guo/Jiang

a seguire – Chan/Kudermetova vs Olmos/Panova

a seguire – Samsonova vs Potapova

a seguire – Eikeri/Neel vs Errani/Paolini