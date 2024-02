Wta San Diego 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 26 febbraio

Il programma di lunedì 26 febbraio con gli orari e l’ordine di gioco del torneo WTA 250 di San Diego 2024. Sono sei i match validi per il primo turno in programma nella giornata inaugurale. L’unica testa di serie impegnata è Marta Kostyuk, ma non mancano sfide interessanti come quella tra Tsurenko e Boulter. Di seguito l’ordine di gioco completo.

STADIUM COURT

Ore 22.00 – Tsurenko vs Boulter

A seguire – Saville vs Zhu

Non prima dell’01.30 – Tauson vs Wang

Non prima delle 04.00 – Li vs (6) Kostyuk

SERVICENOW COURT 2

Non prima delle 22.30 – Niemeier vs Gracheva

A seguire – Melnikova vs Stakusic