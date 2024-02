Atp Acapulco 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 26 febbraio con Arnaldi e Cobolli

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 500 di Acapulco 2024 per la giornata di lunedì 26 febbraio. Subito protagonisti Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, unici azzurri ai nastri di partenza, che debuttano in terra messicana rispettivamente contro Fritz e Auger-Aliassime. In campo nella giornata inaugurale anche De Minaur e Paul, tra gli altri. Di seguito l’ordine di gioco.

ESTADIO

Ore 01.00 – Evans vs Shelton

a seguire – (3) De Minaur vs Daniel

Non prima delle 04.00 – Arnaldi vs (4) Fritz

GRANDSTAND

Ore 01.00 – Draper vs (7) Paul

a seguire – (WC) Escobedo vs Ofner

a seguire – Auger-Aliassime vs (Q) Cobolli

CANCHA 1

Ore 01.00 – Kecmanovic vs (WC) Schwartzman

a seguire – Borges vs (LL) Nishioka