Wta San Diego 2023, Krejcikova e Kenin volano in finale

Sarà tra Barbora Krejcikova e Sofia Kenin la finale del torneo Wta di San Diego. Sul cemento americano la ceca numero 13 al mondo ha avuto la meglio in rimonta partendo da un set e un break di svantaggio contro Danielle Collins, battuta 3-6 7-5 6-2 dopo due ore e ventuno di gioco. “Sono decisamente contenta del modo in cui sono riuscita a reagire, perché mi sentivo come se fossi sotto tono per gran parte della partita”, ha detto Krejcikova, dopo la vittoria. “Penso di essere molto forte mentalmente, nella mia testa, e lottavo su ogni palla”, ha concluso la campionessa 2021 del Roland Garros.

Krejcikova affronterà in finale un’altra americana, la campionessa degli Australian Open 2020 Sofia Kenin. Quest’ultima è riuscita ad imporsi sulla qualificata Emma Navarro nella seconda semifinale della giornata, conclusa 6-2 5-7 6-4. “Sono davvero molto felice, mi dà molta fiducia”, ha detto Kenin che non raggiungeva una finale dal 2020 (Roland Garros). “Entrando nel torneo, non mi aspettavo di arrivare in finale, quindi ho avuto una mentalità rilassata, affrontando una partita alla volta”, ha concluso. L’unico precedente tra le due risale al 2021 quando a Roma Krejcikova superò Kenin 6-1 6-4.