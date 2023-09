Wta Osaka 2023, Zhu e Krueger in finale: primo precedente tra le due sul cemento giapponese

La cinese Zhu Lin e la statunitense Ashlyn Krueger si sfideranno nella finale del torneo Wta di Osaka. Sul cemento giapponese è la numero 35 del ranking a vincere il derby cinese contro Wang Xin, battuta 7-5 7-6(6) in due ore e cinque di gioco. Dopo la vittoria su Elizabeth Mandlik, Zhu fa suo anche il confronto con la connazionale in un match comunque equilibrato, che ha visto Wang subire un break in apertura in entrambi i set. La numero 39 del ranking è riuscita a pareggiare il conto, ma Zhu si è dimostrata più lucida e concreta. Sia nel primo set, con il break del 7-5, sia nel tie break del secondo (8-6). Meno problemi ha avuto Ashlyn Krueger che ha battuto con un doppio 6-3 la giapponese Mai Hontama in poco meno di un’ora e quaranta. Quello di Osaka sarà il primo precedente tra Zhu Lin e Ashlyn Krueger in carriera