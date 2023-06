Wta S-Hertogenbosch 2023: titolo per Alexandrova, battuta al tie break del terzo set Kudermetova

Alexandrova vince il Wta 250 di S-Hertogenbosch, in Olanda. La tennista russa vince il derby contro Kudermetova al tie break del terzo set con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(3) in 2 ore e 56 minuti di gioco intervallate da un’interruzione per pioggia. Primo titolo stagionale per la numero 26 del ranking Wta, che sarà con tutta probabilità testa di serie a Wimbledon, che prenderà il via il 3 luglio. Manca il primo successo nel 2023 Kudermetova, unico neo, insieme all’uscita al primo turno del Roland Garros, di un’ottima stagione con le semifinali agli Internazionali d’Italia persa con Kalinina e a Madrid contro Swiatek.