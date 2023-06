Europei Under 21 2023, Pirola: “L’ambizione è vincere il trofeo e qualificarci alle Olimpiadi”

“Ho avuto la fortuna di far parte di tutte le convocazioni del biennio e il gruppo che andrà agli Europei è lo stesso che il mister ha avuto a disposizione durante le qualificazioni. Sappiamo anche noi, senza nasconderci, di essere un’ottima squadra, posso dire che siamo forti, l’ambizione è qualificarci per le Olimpiadi e provare a vincere l’Europeo, sarebbe un grandissimo traguardo”. Lo ha detto il difensore Lorenzo Pirola in conferenza stampa nel ritiro dell’Under 21 a Tirrenia, dove gli azzurrini stanno preparando il prossimo Europeo di categoria. “Sappiamo di essere una Nazionale forte, rispetto agli anni scorsi praticamente tutti giochiamo in serie A, la maggior parte di noi lo fa con continuità e a questo punto della stagione è un aspetto fondamentale”, ha concluso Pirola.

“Sono molto contento di questa scelta perché secondo me per il mio percorso di crescita è quella migliore. Sono felice perché so che c’è una società che crede in me e che dopo i primi cinque-sei mesi, quando le cose non andavano bene, e non giocavo con regolarità, mi ha dato fiducia. Alla fine gli ultimi mesi sono andati alla grande, quindi ho voglia di rimanere a Salerno, confermare le prestazioni e alzare ulteriormente l’asticella l’anno prossimo”, ha detto Pirola in merito al suo futuro con la Salernitana.