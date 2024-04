Wta Rouen 2024: Stephens torna a vincere un titolo, sconfitta in finale Linette

Sloane Stephens non vinceva un titolo da 784 giorni, più precisamente dal marzo del 2022, oltre 2 anni fa. A sorpresa, ha interrotto questo digiuno nel Wta 250 di Rouen 2024, battendo in finale Magda Linette e conquistando il primo titolo della sua carriera su terra rossa. Successo ampiamente meritato da parte della statunitense, che aveva perso un solo set nel suo cammino per arrivare in finale ed è stata per larghi tratti la miglior giocatrice in campo anche nell’atto conclusivo. 6-1 2-6 6-2 il punteggio del match, durato 2h12′ e caratterizzato da tanti ribaltamenti di fronte. Ad avere la meglio, come da pronostico, è stata Stephens, che ha servito tante prime (82%) ed ha strappato il servizio all’avversaria in ben sei occasioni. Ottavo titolo in carriera per lei; da lunedì sarà numero 33 del mondo.